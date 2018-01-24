خبيرة في فن الإتيكيت توضح ” إتيكيت السيارة “

متابعات(صدى):

قامت نادين ضاهر، خبيرة في فن الإتيكيت بتوضيح قواعد وأصول الإتيكيت داخل السيارة، حيث قالت إذا كان ثنائيَّان يستقلَّان السيارة، والسيِّدة هي التي تقود، فالسيدة الأخرى تجلس إلى جانبها وليس زوجها، وإذا كان الزوج يقود تجلس زوجته إلى جانبه.

وأضافت ” ضاهر ” ، أنه من الضروري الامتناع عن التدخين داخل السيارة خصوصًا في وجود شخص غير مدخن، كما يحق لمن يقود السيارة اختيار الموسيقى المفضلة له أو إغلاقها نهائيًا إن كانت تؤثر على تركيزه في القيادة.

وتابعت، أنه يُمنع الأكل داخل سيارة الآخرين، إلَّا عند اجتياز المسافات الطويلة، وإذا سمح صاحب السيارة بذلك، ولا يفضل إعطاء السيارة لأحد وإذا حدث ذلك يجب تعبئتها بالوقود وتنظيفها قبل إعادتها.