4 نصائح للحفاظ على ” شباب القلب “

نورة الشهري(صدى):

يسعى الكثير منا في الظهور بمظهر الشباب الدائم بغض النظر عن العمر الحقيقي له، ولكن تلك القاعدة يمكن أن تنطبق على المظهر الخارجي فقط، ولكن ” شباب القلب ” ، لذا يقدم ” صدى ” بعض العادات الصحية التي تحافظ على شباب القلب، والعادات التي يجب أن يقلع عنها الشخص إذا أراد المحافظة على شباب قلبه.

بداية يجب على الفرد الإقلاع عن التدخين، فهو يسبب العديد من الأمراض القلبية، بالإضافة للخضوع للفحص الطبي الدائم، لأن ذلك يُعد حماية لصحة الإنسان.

وأثبتت الدراسات أيضًا ضرورة ممارسة الرياضة بمعدل ساعتين ونصف الساعة اسبوعيُا، كما أن المواظبة عليها يقلل عرضة إصابة الإنسان بأمراض القلب، بالإضافة إلى ضرورة الانتباه والحذر من الطعام الدسم، والمواظبة على قياس نسبة ” الكوليسترول ” بالدم.