لاعبو الريال يخففون من معاناة ” الدون “بطريقتهم الخاصة

ماجد محمد(صدى):

حاول لاعبو ريال مدريد التخفيف عن النجك كريستيانوا رونالدو عقب تعرضه لسلسلة من الانتقادات اللاذعة الفترة الأخيرة، بطريقتهم الخاصة.

وكشفت مصادر عن قيام اللاعبين وعلى رأسهم سرجيو راموس، بالذهاب إلى تناول العشاء في منزل ” الدون ” ، وقاموا بتشجيعه معلنين دعمهم له.

وقالت المصادر إنه بجانب راموس، حضر كل من من البرازيلي مارسيلو، والكرواتي لوكا مودريتش مع زوجاتهم، بالإضافة إلى رفيقة كريستيانو، جورجينا رودريغز، ووالدته دولوريس أفييرو.

وأشارت المصادر أن فكرة العشاء مصدرها إدارة نادي الريال، التي طالبت راموس بتنفيذها؛ لتخفيف التوتر بين اللاعب والادارة.