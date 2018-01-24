أمير الشمالية: أهمية استحداث 3 مراكز إسعافية لوجود مساحات جغرافية لم تغطى بالخدمات

سعيد العجل(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة محمد بن نايف الجارد يرافقه عدد من قيادات ومنسوبي الهيئة .

وفي بداية اللقاء تسلم سموه الإحصائية السنوية للمراكز الإسعافية بمنطقة الحدود الشمالية لعام 2017 م .. كما اطلع سموه على الخطة التشغيلية لفرع الهيئة لعام 2018م .

وجرى بحث جميع الموضوعات ذات العلاقة بعمل الهلال الأحمر بالمنطقة , وسبل دعم وتطوير الخدمات التي يقدمها لأبناء منطقة الحدود الشمالية وللمقيمين .

ونوه سموه بالجهود والخدمات التي تقدمها هيئة الهلال الأحمر السعودي ودورها الرائد في خدمة واسعاف المصابين والمرضى إضافة إلى تعزيزها للخدمات الإسعافية والتوعوية وتنفيذها للمشاريع التطوعية والأعمال الإنسانية.

وأشار سموه إلى أهمية تلبية احتياجات المنطقة من الخدمات الإسعافية والرفع من مستوى الخدمات المقدمة للمجتمع وتأهيل الكوادر البشرية المدربة والمؤهلة لتقديم الخدمات الإسعافية للحالات الطارئة والمرضية .

وأكد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أهمية العمل التطوعي كونه سلوكا ومبدأ إسلاميا وحضاريا يجسد لحمة المجتمع والتعاون بين أفراده ومؤسساته، مشدداً على حاجة المنطقة لأستحداث 3 مراكز اسعافية في بعض المحافظات والقرى والهجر .

وقال سموه : وقفت من خلال الزيارات التفقدية على غياب خدمات الهلال الأحمر السعودي عن بعض المحافظات المراكز والقرى والهجر ووجود مساحات جغرافية لم تغطى بالخدمات الإسعافية،داعيا سموه لعقد دورات إسعافية خاصة بالنساء مع الجهات ذات الاختصاص , وذلك لكونهم الأقرب لمباشرة الحوادث المنزلية ،وغيرها من الحالات للتدريب على المهارات الإسعافية للتعامل الصحيح معها.

وفي نهاية اللقاء قدّم مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بالحدود الشمالية شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على دعمه واهتمامه بجميع أعمال الهلال الأحمر بالمنطقة .