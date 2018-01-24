بعد اطلاقها بـ 5 سنوات .. لكزس تصلها شكاوي من “ الشبك المغزلي ”

برلين(صدى):

على الرغم من أنه مر على إطلاقها بالأسواق 5 أعوام الآن، إلا أن شبك لكزس المغزلي مستمر في تقسيم الآراء، وأثناء لقاء عقد مؤخراً في معرض ديترويت للسيارات 2018، صرّح جيف باركين نائب مجموعة لكزس ومديرها العام بأنه لا يزال يتلقى شكاوي بخصوص التصميم المثير للجدل.

“ سأكون صريحاً للغاية، هكذا شبك أمامي هو توقيعنا. بعض موديلاتنا يختلف الشكل المغزلي فيها عن غيرها، وإنها أكثر إثارة للجدل بين أوساط عملاءنا القدامى الذين كانوا معنا منذ البداية، وفي الحقيقة قد أتلقى مكالمات هاتفية من بعضهم ويقضون حرفيّاً 45-60 دقيقة يشتكون من إحباطهم منها ” .

حقيقة، مرسيدس وبي إم دبليو وأودي منافسو لكزس من النادر تغييرهم لغة التصميم بشكل جذري مثلما فعل الصانع الياباني بتقديمه الشبك المغزلي، لذلك ليس مفاجئاً انزعاج جماهير وعملاء لكزس من قرارها مع معاصرتهم لها من الصغر.

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مع ذلك، يقول باركين بأن مكالمات الشكاوي تسمح له بالتواصل مع العملاء والمحافظة عليهم وتفسير أسباب الشركة لإجراء هكذا تغييرات كانت ضرورية ومحتّمة عليها لكي تسير قدماً.