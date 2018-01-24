أمجد طه يكمل مثلث الإرهاب بالكشف عن تصريحات ممثل حماس حول الدوحة وإيران

طلال الضوي(صدى):

أكد الخبير في الشؤون السياسية الاستراتجية أمجد طه، اليوم الأربعاء، أن جماعة حماس تعلق آمالها على إيران الداعمة لقطر، مشكلين ثلاثي إرهابي يستهدف أمن واستقرار المنطقة.

وأوضح ” طه ” في تغريدة على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أن حماس قدمت شكرها إلى إيران لوقوفها بجانب الدوحة في أزمتها مع الدول العربية، ما أدى إلى عدم سقوط قطر واستمرار دعمها لهم وإمدادهم بالأموال والأسلحة، مستكملة دورها الإرهابي.

وقال ” طه ” : ” ممثل وفد حماس أبلغني بأنهم يعلقون الأمل على إيران وأعربوا عن شكرهم لإيران لوقوفها في النزاع السعودي القطري الى جانب الدوحة مما حال دون سقوط قطر، الكلام لعلي أكبر ولايتي مستشار خامنئي! ونظام الأمير تميم لم يرد بعد!، الأمور واضحة ولكن إلى الآن شقيقنا محايد! ” .