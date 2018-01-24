وصف دقيق لمقاتلات ” إف 35 ” .. مستقبل الدفاع الجوي البريطاني

لندن(صدى):

كشفت تقارير صحفية، عن معلومات تفصيلية بشأن الجيل الجديد من مقاتلات ” إف 35 “، مؤكدة أنه سيصبح العمود الفقري في الدفاع الجوي البريطاني.

وأوضحت التقارير، أن هذه الطائرات مختلفة عن سابقاتها في أمر قيادتها، مشيرة إلى أنها يمكن قيادتها من داخل غرفة تحكم عن بعد.

ولفتت إلى أن الطيار سيجلس في غرفة المحاكاة محاطاً بشاشات تقدم معلومات فورية عن سرعة المقاتلة والصور التي تجمعها الكاميرات المثبتة فيها، فضلاً عن الجغرافيا والتضاريس والارتفاع وغيرها من المعلومات.

أما عملية الهبوط، فستكون من خلال تقنيات جديدة تيسر العملية حتى على الذين لم يقودوا طائرة من قبل، وعند الهبوط والإقلاع بشكل عام فهناك صورة سيتم تزود مسيرها بها لما أسفلها؛ لاتخاذ القرار المناسب.

ولهذه المقاتلة نوعان، الأول يحتاج إلى مدارج مثل الطائرات الحربية المقاتلة الأخرى، والنوع الثاني يهبط عموديا مثل المروحيات، وكلاهما يحتاج إلى طيار وملاح، أما النسخة الثورية الثالثة فتتميز بعدم الحاجة للطيار.

يذكر أن هذه الطائرات الحربية هي الأغلى في التاريخ، بقيمة 110 ملايين دولار.