تعليم مكة يشارك في معرض ” السلامة أسلوب حياة “

سعيد العجل(صدى):

شاركت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في إدارة الأمن والسلامة وعدد من المدارس في فعاليات الدفاع المدني تحت شعار ” السلامة أسلوب حياة ” ، ضمن المبادرات الأمنية المشاركة في ملتقى مكة الثقافي ” كيف نكون قدوة ” والذي دشّنه مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة اللواء سالم بن مرزوق المطرفي بحضور عدد من مديري الإدارات ووجهاء المجتمع المكي .

هذا ويحوي المعرض عدد من الأركان لعدد من الجهات الحكومية المشاركة في هذه الفعالية حاملة العبارات التوعوية تحت شعار المعرض .

وأوضح مدير إدارة الأمن والسلامة بتعليم مكة خالد الحارثي أنه وبمتابعة من المدير العام للتعليم بمنطقة مكة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي جاءت مشاركة تعليم مكة في هذا المعرض ضمن برنامج ملتقى مكة الثقافي كيف نكون قدوة والاسهام في مبادرات إدارة الدفاع المدني لهذا العام.

وأضاف أن إدارة الأمن والسلامة قد خصصت ركناً في المعرض يُعرض فيه مشاركات مدارس مكة في رفع وتوسيع دائرة ثقافة الوعي الوقائي, ونشر مفاهيم السلامة العامة في المجتمع عن طريق المحاضرات في المدارس والاستفادة من مثل هذه الملتقيات .