وحدات حماية الشعب الكردي تدمر 3 دبابات تركية بـ ” عفرين “

دمشق(صدى):

كشفت مصادر، اليوم الأربعاء، عن نجاح القوات الكردية في سوريا في التصدي للجيس السوري الحر التابع للجيش التركي؛ في قرية راجو شمال سوريا.

وقالت قوات سوريا الديمقراطية، إن القوات الكردية نجحت في تدمير 3 دبابات تابعة للجيش التركي، بالإضافة لقتل 37 جندي؛ خلال المعارك العنيفة التي اندلعت بين الجانبين.

وأشارت ” سوريا الديمقراطية ” ، إلى فشل قوات الاحتلال التركي وقوات الجيش السوري الحر التابعة لها في الهجوم على تل قستل جندو وقريتي إيسكا ومراناز.

يجدر الإشارة إلى أن تركيا أعلنت عن غزوها لمنطقة عفرين شمال سوريا؛ زاعمة أنها تحمي حدودها من الأكراد السوريين.