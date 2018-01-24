جماهير الهلال تكتسح مبادرة ” ادعم ناديك ” وتراجع أحد والباطن

ماجد الأشرم(صدى):

أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، المستشار تركي آل الشيخ، عن أعداد المشتركين من جماهير الأندية، في مبادرة ” ادعم ناديك “، حتى اليوم الأربعاء.

وزادت أعداد جماهير الهلال إلى 513 مشترك، ليبلغ أعداد المشتركين 44.175 من جماهير الهلال، أما جماهير النصر فزادت إلى 39.043 مشترك، بنسبة 28.72% من المشتركين.

وارتفع عدد جماهير الاتحاد المشتركة في المبادرة إلى 31.402 مشترك بزيادة 107 شخص، فيما نقص مشتركيْن في نادي أحد، ومشترك واحد في نادي الباطن.