مبادرة ” الاستشاري الزائر ” أولى ثمرات التعاون بين جامعة المجمعة ومستشفى حوطة سدير

سعيد العجل(صدى):

أكد المدير التنفيذي للخدمات الطبية بجامعة المجمعة الدكتور عبدالله بن محمد العليان على أهمية المبادرات المجتمعية التي تُعنى بخدمة المجتمع عامة، والمريض بوجهٍ خاص ، من خلال إيجاد بيئة تعاون مع الجهات المعنية بتقديم خدمات طبية تلبي احتياجات المجتمع وتختصر الكثير من الجهد والوقت على المرضى وذويهم .

جاء ذلك أثناء مشاركته صباح اليوم كأول طبيب استشاري يزور المستشفى ضمن مبادرة ” الاستشاري الزائر ” في أولى ثمرات التعاون المشترك بين جامعة المجمعة ومستشفى حوطة سدير ، للاستفادة من الكوادر الطبية وتبادل الخبرات العلمية والأكاديمية بمايعود نفعه للمرضى .

وتواجد الدكتور عبدالله العليان استشاري الأطفال للأمراض الصدرية ، في العيادة التي تم تخصيصها لهذه المبادرة ، استقبل فيها عدد من الحالات المدرجة ضمن جدول مواعيد “الاستشاري الزائر ” ، للكشف عليها وتقديم الاستشارات الطبية اللازمة .

ويعد الدكتور ” العليان ” من الكفاءات الطبية المتميزة بالمنطقة ، إذ حصل على البورد السعودي في عام 2016م ، وتولى منصب كبير أطباء زمالة الأمراض الصدرية لدى الأطفال في عام 2015م ، ويعمل حالياً أستاذاً مساعداً بكلية الطب بجامعة المجمعة وعضواً للجمعية الأوروبية لأمراض الجهاز التنفسي.

بدوره ثمن مدير مستشفى حوطة سدير بالإنابة الأستاذ محمد بن عبدالمحسن النحيط ، لمعالي مدير جامعة المجمعة دعمه لمبادرة ” الاستشاري الزائر ” والتي ستفعل – بإذن الله – من قبل الجامعة في جميع لمحافظات التي تغطيها خدمات الجامعة ومن ضمنها حوطة سدير في عدة تخصصات طبية ، كما وجه شكره للدكتور عبدالله العليان لتعاونه وتجاوبه اللافت لتفعيل هذه المبادرة وحرصه على استمرارها خدمةً للمرضى وتخفيفاً من معاناتهم.