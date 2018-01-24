مبادرة ” الاستشاري الزائر ” أولى ثمرات التعاون بين جامعة المجمعة ومستشفى حوطة سدير
أكد المدير التنفيذي للخدمات الطبية بجامعة المجمعة الدكتور عبدالله بن محمد العليان على أهمية المبادرات المجتمعية التي تُعنى بخدمة المجتمع عامة، والمريض بوجهٍ خاص ، من خلال إيجاد بيئة تعاون مع الجهات المعنية بتقديم خدمات طبية تلبي احتياجات المجتمع وتختصر الكثير من الجهد والوقت على المرضى وذويهم .
جاء ذلك أثناء مشاركته صباح اليوم كأول طبيب استشاري يزور المستشفى ضمن مبادرة ” الاستشاري الزائر ” في أولى ثمرات التعاون المشترك بين جامعة المجمعة ومستشفى حوطة سدير ، للاستفادة من الكوادر الطبية وتبادل الخبرات العلمية والأكاديمية بمايعود نفعه للمرضى .
وتواجد الدكتور عبدالله العليان استشاري الأطفال للأمراض الصدرية ، في العيادة التي تم تخصيصها لهذه المبادرة ، استقبل فيها عدد من الحالات المدرجة ضمن جدول مواعيد “الاستشاري الزائر ” ، للكشف عليها وتقديم الاستشارات الطبية اللازمة .
ويعد الدكتور ” العليان ” من الكفاءات الطبية المتميزة بالمنطقة ، إذ حصل على البورد السعودي في عام 2016م ، وتولى منصب كبير أطباء زمالة الأمراض الصدرية لدى الأطفال في عام 2015م ، ويعمل حالياً أستاذاً مساعداً بكلية الطب بجامعة المجمعة وعضواً للجمعية الأوروبية لأمراض الجهاز التنفسي.
بدوره ثمن مدير مستشفى حوطة سدير بالإنابة الأستاذ محمد بن عبدالمحسن النحيط ، لمعالي مدير جامعة المجمعة دعمه لمبادرة ” الاستشاري الزائر ” والتي ستفعل – بإذن الله – من قبل الجامعة في جميع لمحافظات التي تغطيها خدمات الجامعة ومن ضمنها حوطة سدير في عدة تخصصات طبية ، كما وجه شكره للدكتور عبدالله العليان لتعاونه وتجاوبه اللافت لتفعيل هذه المبادرة وحرصه على استمرارها خدمةً للمرضى وتخفيفاً من معاناتهم.
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