ترشيح ” ميريل ستريب ” لجائزة الأوسكار للمرة الـ21 في تاريخها

نورة الشهري(صدى):

كشفت مصادر أمس عن ترشح نجمة هوليوود الشهيرة “ميريل ستريب” لجائزة الأوسكار للمرة ال 21 في تاريخها، وذلك عن دورها في فيلم ” the post” حيث استطاعت ميريل أن تحصل علي 9 أضعاف الترشيحات لأهم نجوم العالم .

ويمكن اعتبار ميريل أيقونة الأوسكار الرئيسية، حيث أنها فازت بجائزة الأوسكار ثلاث مرات، الأولى عن دورها فى فيلم ” Kramer vs. Kramer ” ، والثانية عن دورها فى ” Sophie’s Choice ” ، أما جائزة الأوسكار الثالثة التى نالتها ميريل ستريب كانت عام 2012 عن دورها فيل فيلم ” The Iron Lady .

يذكر أن جائزة الأوسكار من أهم الجوائز الفنية في العالم؛ لذلك أعربت ميريل عن سعادتها بترشيحها لهذه الجائزة قائلة ” لى الشرف أن ترشيح الأوسكار هذا العام عن فيلم حقا أحبه فالعمل يقف دفاعا عن حرية الصحافة، ويقوم بإدراج أصوات النساء فى حركات مهمة فى التاريخ، فأنا حقا فخورة بالفيلم وصناعة ” .