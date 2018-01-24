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الكشف عن التصميم ثلاثي الأبعاد للنسخة القادمة من ” آيفون إكس “

الكشف عن التصميم ثلاثي الأبعاد للنسخة القادمة من ” آيفون إكس “
أماني الغامدي(صدى):

قال المصمم ” مارتن هاجيك ” أنه يتوقع أن تحمل النسخة الجديدة من جوال آيفون إكس مسمى ” آيفون إكس آي ” أو الرقم ” 11 ” ، مضيفًا أنه سيتم تقليص مساحة الحواف في النسخة الجديدة؛ لكي يكون الجهاز قادرًا على استيعاب شريحتي اتصال في آن واحد.

وأشار ” هاجيك ” إلى أن ” آبل ” قد تلغي بروز الكاميرا عن جسم الجوال؛ وذلك للتقليل من خدش الجوال عند وضعه على الأسطح والطاولات.

وجدير بالذكر، أن ” آبل ” تنوي طرح ثلاثة جوالات بأحجام مختلفة هذا العام، ومن المتوقع أن تكشف عن تلك النسخة الجديدة في سبتمبر المقبل.


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