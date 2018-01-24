” ريد ” تعلن عن هاتف جديد باسم ” هيدروجين وان “

عادل الحربي (صدى):

أطلقت شركة ” ريد ” الناشئة في مجال الهواتف الذكية، هاتف جديد باسم ” هيدروجين وان ” ، ولكنها لم تكشف عن السعر الذي ستطرح الهاتف به، لكنها أشارت إلى أنه سيكون مفاجأة وتنافسيًا إلى حد بعيد.

وأوضحت ” ريد ” أن الهاتف الجديد سيكون بمواصفات وإمكانيات جبارة، وستدعم هاتفها بتقنية فريدة من نوعها وهي ” الأوجه الأربعة ” ، التي ستمكن المستخدم من عرض كافة الملفات ثنائية الأبعاد وثلاثية الأبعاد وعالية الدقة، والتي تستخدم الواقع الافتراضي وعرض الصور” الهولوجرامية ” المجسمة.

كما سيزود الهاتف ببطارية ذات قدرة تصل إلى 4500 ميللي امبير في الساعة، كذلك سيتم دعم الهاتف بشاشة لمسية بقياس ٥.٧ بوصة، ومعالج خارق من نوع ” سنابدراجون ٨٣٥ ” من إنتاج شركة ” كوالكوم ” الأمريكية.