المملكة تشارك بفعالية في منتدى دافوس وتكشف عن تجربة التحول الرقمي

عادل الحربي(صدى):

شاركت المملكة بشكل واسع ضمن فعاليات منتدى دافوس الاقتصادي 2018، الذي انطلق أمس الثلاثاء، بسويسرا.

وشارك عبدالله السواحة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في إحدى الجلسات التقنية، التي تم عقدها ضمن فعاليات المنتدى؛ حيث طرح خلال الجلسة ما تعمل المملكة على تفعيله ضمن برامج التحول الرقمي.

وأكد ” السواحة ” خلال مشاركته في الجلسة على أن المملكة تستخدم تقنيات إنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي؛ من أجل تسهيل عملية أداء مناسك الحج.