بالصور.. ” أمانة الشمالية ” ترفع 5902 طن فضلات طعام

سعيد العجل(صدى):

قامت إدارة النظافة بأمانة منطقة الحدود الشمالية خلال الفترة 1/4/1439 هـ إلى 30/4/1439 هـ برفع كمية من الفضلات والطعام بما يعادل (5673) طن من جميع أحياء عرعر وقرآها وكذلك تـم رفع كمية من المواد الصلبة من الموكيت والأثاث المنزلي الملقى في الساحات والشوارع وغيره بلغ (229) طن، علماً بأن إدارة النظافة قامت بمكافحة الحشرات بالوادي وجميع نطاق العقد في مدينة عرعر وقراها (هجرة الديدب، حزم الجلاميد ).

أوضح المتحدث الرسمي لأمانة منطقة الحدود الشمالية الأستاذ عبدالعزيز بن عبدي العنزي، أنه تم تطهير ضواغط رفع الحاويات، بالاصافة إلى رش دورات المياه في الحدائق والمسطحات الخضراء ووضع طعـوم طاردة للقوارض والثعابين والأفاعي بالمسطحات الخضراء والأماكن المهجورة وأيضاً تم رش الحدائق العامة والمنتزهات بالضباب الحراري والرذاذ المتناهي الصغر .