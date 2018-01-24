أمين الشمالية يستقبل مدراء العلاقات في البلديات

سعيد العجل(صدى):

استقبل أمين منطقة الحدود الشمالية ” المهندس عبدالمنعم بن محمود الراشد في مكتبة مدراء العلاقات في البلديات التابعة لأمانة المنطقة ووجه بضرورة التفاعل مع المواطنين وفقاً لروية 2030 وضرورة تسخير كافة الامكانات لخدمة المواطنين في مواقع التواصل الاجتماعي وضرورة سرعة الرد على كافة ماينشر في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد الراشد على ضرورة إبراز دور الأمانة والبلديات في مواقع التواصل الاجتماعي والرد على المواطنين عبر قنوات التواصل الاجتماعي للامانة والبلديات التابعة للمنطقة.