” مدني مكة ” يفتتح فعاليات المعرض التوعوي التثقيفي ” السلامة أسلوب حياة “

سعيد العجل(صدى):

افتتح سعادة مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء سالم بن مرزوق المطرفي وبحضور مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة العقيد عبدالله بن عيد القرشي صباح اليوم فعاليات المعرض التوعوي التثقيفي بعنوان (( السلامة أسلوب حياة )) ضمن فعاليات ملتقى مكة الثقافي #كيف_نكون _قدوة نكون والتي أقيمت فعالياتها بسوق الحجاز .

وافتتح سعادته في المعرض المقام والمشارك فيه العديد من الجهات الحكومية والاهلية المعنية في مجال السلامة ثم ابتدأ الحفل المعد بآيات من الذكر الحكيم ثم ألقى مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة العقيد عبدالله القرشي كلمة رحب فيها بالحضور.

وثمن مشاركة الجهات المشاركة في المعرض وحث على أهمية رفع المستوى التثقيفي والوعي بأهمية السلامة ودورها في تقليل مخاطر الحوادث والإصابات الناجمة عنها وأبان بأن الهدف الأسمى الوصول لجميع شرائح المجتمع وبين أن المعرض المقام يعد من ضمن حزمة من الأنشطة والفعاليات التي تنفذها الادارة ضمن فعاليات ملتقى مكة الثقافي ثم شاهد الحضور مقطع توعوي يبين بعض الأخطار التي تتسبب في وقوع حوادث حريق وكيفية تلافيها والتعامل مع مسبباتها بالطرق المثالية.

ثم ألقى مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء سالم المطرفي كلمة شكر فيها القائمين على المعرض التوعوي والمشاركين من الجعات المتعددة بما في ذلك فريق حور مكة التطوعي وتفاعلهم البناء في تحقيق غايات الفعاليات ونوه بأن منظومة السلامة واجب مجتمعي والكل له اسهامه ودوره في نشر الوعي الوقائي للوصول لبيئة وأسرة آمنة من مخاطر الحوادث والوقاية منها .

وفي ختام الحفل كرم سعادة مدير المنطقة الجهات الحكومية والأهلية المشاركة في المعرض والتقطت الصور التذكارية.