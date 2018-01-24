عربة الأحوال المتنقلة تقدم خدماتها لمنسوبي التعليم بالرياض

سعيد العجل(صدى):

بدأت الأحوال المدنية بتقديم خدماتها لمنسوبات وزارة التعليم بمدينة الرياض عبر العربة المتنقلة والتي ستستمر لمدة أسبوعين، فيما تقدم خدماتها بذات الوقت لمنسوبي فرع النيابة العامة بمدينة أبها حتى نهاية الاسبوع الجاري، كما تم تمديد عمل الوحدة المتنقلة المتواجدة في مهرجان جازان الشتوي العاشر نظير الاقبال الكبير.

من جانبه أوضح المتحدث الإعلامي للأحوال المدنية محمد الجاسر أن أحد أهم أهداف العمل في القطاع هو تطبيق مفهوم الحكومة المتنقلة من خلال زيارات الوحدات المتنقلة لسائر مناطق المملكة وخدمة الجهات الحكومية والخاصة.

وتابع ” نحرص على تواجد الوحدا​ت المتنقلة أيضاً في مختلف المحافظات والقرى التي لا توجد بها مكاتب للأحوال المدنية، وذلك حسب توجيهات سعادة وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء عبدالرحمن بن إبراهيم الجلعود، والذي وجّه بضرورة تفعيل وتكثيف زياراتها لتقديم الخدمات للمواطنين وتوفير الوقت والجهد عليهم ” .

الجدير ذكره، أن الوحدات المتنقلة تعد إحدى الخدمات التقنية الميدانية، وهي بمثابة مكتب متنقل مجهز بأحدث وسائل التقنية، يشرف عليها فرق رجالية ونسائية مدربة على اعلى المستويات.