أمين الشمالية يستقبل رئيس المجلس البلدي

سعيد العجل(صدى):

استقبل أمين منطقة الحدود الشمالية المهندس عبدالمنعم بن محمود الراشد في مكتبة رئيس المجلس البلدي بأمانة منطقة الحدود الشمالية الأستاذ حابس مجاهد العنزي يرافقه كلاً من نائب رئيس المجلس البلدي الأستاذ عايد شاهد ورئيس اللجنة الإعلامية الأستاذ نايف العميم.

وناقش الأمين ورئيس المجلس البلدي تنفيذ عدد من المبادرات والحملات التوعويه وفقاً لرؤية 2030 التي تستهدف زيادة عدد من المتطوعين وتزيد من المسؤولية الإجتماعية للمواطنين والمقيمين ليصبح شريكاً في التنمية والمحافظة على البيئة وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من المواضيع المشتركة وسبل تعزيز التعاون بين الأمانة والمجلس.

وفي نهاية رحب سعادته بهذه الزيارة مثمناً دور المجلس في الحرص على خدمة المواطنين.