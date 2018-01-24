4 أسباب تؤدي لظهور الهالات السوداء أسفل العين

نورة الشهري(صدى):

يعد ظهور الهالات السوداء أسفل العينين، مشكلة تؤرق الكثير من الفتيات والسيدات، لذا يلجئون لاستخدام مستحضرات التجميل والوصفات الطبيعية لأجل التخلص منها، وفي هذا السياق يرصد ” صدى ” عدة أسباب وراء ظهور هذه الهالات.

يُعتبر قلة شرب المياه من أبرز الأسباب التي قد تؤدي لظهور الهالات السوداء، كذلك عدم تناول الطعام الصحي، والسهر وعدم أخذ قسط كافي من النوم.

كذلك التعرض للشمس لفترات طويلة، لذا ينصح باستخدام واقي الشمس؛ لتجنب ظهور مثل هذه الهالات، بالإضافة لاستخدام بعض النساء لمستحضرات التجميل الرخيصة، كأقلام ” الكحل ” التي تحتوي على الرصاص ومواد ضارة بالبشرة.