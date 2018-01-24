فريق طبي يعيد الحركة لإصبع مواطن بالمدينة

نايف السالم(صدى):

استطاع فريق طبي متخصص من مستشفى المهد في المدينة المنور بقيادة استشاري الجراحة الدكتور ماجدي، اليوم الأربعاء، من إجراء جراحة دقيقة في إصبع مواطن تعيد له الحركة إثر تعرضه لحادث مروع.

وقالت صحة المدينة المنورة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” فريق طبي متخصص من مستشفى المهد ينجح في إعادة الحركه لـ (اصبع) مواطن تعرض لحادث شنيع ” .

حيث أدخل المواطن إلى طوارئ المستشفى وهو يعاني من تهتك في مفصل الاصبع وتشرشر في الجلد وتمزق في الاوتار، وأُجريت له جراحة دقيقة تكللت بالنجاح.