التمارين الرياضية والطعام الصحي لتقوية عضلة القلب

أماني الغامدي(صدى):

تشارك العديد من العوامل والممارسات اليومية في تقوية عضلة القلب، في ظل انتشار أمراض القلب بين الناس بشكل كبير مع تزايد الممارسات الخاطئة في حياتنا اليومية.

وتعتبر التمارين الرياضية والطعام الصحي وأنواع معينة من الطعام أبرز طرق تقوية عضلة القلب، لذلك تقدم ” صدى ” مجموعة من الإرشادات التي ستساعدك على تقوية عضلة القلب.

في البداية نتناول تقوية عضلة القلب عن طريق التمارين الرياضية، وذلك من خلال ممارسة رياضة المشي بشكل يومي، وممارسة السباحة لمدة نصف ساعة يوميًا ما يؤدي إلى خفض ضغط الدم وتقوية القلب بالإضافة إلى تقليل معدل الكولسترول في الدم.

كما يساهم حمل الأثقال في تقوية عضلة القلب بشكل كبير، وكلنه يجب أن يكون بشكل تدريجي وتحت إشراف مختص، بالإضافة إلى ركوب الدراجة الهوائية واللعب على الأجهزة الرياضية من وقت لآخر.

أما عن طريق الطعام، فيأتي عسل النحل في مقدمة الأطعمة التي تقوي عضلة القلب، حيث يتم تناول ملعقة منه صباحًا على الريق، بالإضافة إلى تناول الكرفس والبصل والخرفوش والخس.

وتساعد تناول الحبة السوداء على تقوية عضلة القلب، بالإضافة إلى شاي الزعتر الذي يتم نقعه في الماء الساخن، وتناول البندورة والملفوف والرمان والكرز والعنب والمشمش.

ويلعب زيت السمسم دورًا هامًا في تقليل الكولسترول في الدم، بالإضافة إلى القرفة التي تساعد على التخلص من الضغط العصبي كما تقوي الذاكرة.