فيديو مذهل لسرب من آلاف الطيور تكون أشكالا رائعة في السماء
رصدت فتاة من أيرلندا مشهدا مذهلا لسرب من آلاف الطيور يحلق في السماء مكونا مجموعة من التشكيلات الرائعة.
وبدت الطيور في مقطع الفيديو كما لو كانت تقدم عرضا تدربت عليه من خلال الانتظام في تشكيلات انسيابية متغيرة ظهرت بصورة رائعة وممتعة في السماء، اعتمدت على التحكم في المسافة بين طيور السرب بتضييقها وتوسعتها، وكذلك تشكيل مجموعات مصغرة ثم التحامها ودمجها في مجموعة واحدة.
أحمد[ عدد التعليقات: 59 ] نشر منذ 55 دقيقة
سبحان الله
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 41701 ] نشر منذ 8 دقائق
سبحان الخالق ,,
,, يمكن هذولي الطيور اللي وصاهن الشاعر يروحن لديرة هله ويمرن هله ويسلمن عليهم ,,
كجمغلو[ عدد التعليقات: 8108 ] نشر منذ 2 دقيقتين
سبحان الله منظر جميل