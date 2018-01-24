أمير الشرقية يلتقي بنائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

نايف السالم(صدى):

استقبل أمير المنطقة الشرقية سمو الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء في مكتبه بديوان الإمارة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة؛ وذلك للإطلاع على مشروعات الهيئة بالمنطقة.

وقالت إمارة الشرقية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” أن الأمير سعود نوّه على ما يحظى به القطاع الرياضي من دعم واهتمام من الدولة، مضيفةً أنه سموه أشاد بما تبذله الهيئة من جهود لتطوير القطاع.