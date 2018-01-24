الجبير: سمو ولي العهد يريد دولة قوية ومبتكرة داخليا وخارجيا

عادل الحربي(صدى):

أعلن وزير الخارجية الأستاذ عادل الجبير، اليوم الأربعاء، أن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يسعى إلى اتخاذ المملكة مكانها الحقيقي بين مصاف الدول، عن طريق التغيير الشامل.

وأوضح ” الجبير ” خلال ندوة على خلفية فعاليات منتدى دافوس، أن الناس تفهم فكر سمو ولي العهد بشكل صحيح، قائلًا ” اعتقد أهن الناس يفهمون أن ولي العهد يريد أن تكون الدولة مبتكرة قوية داخليًا وخارجيًا “.

يُذكر أن المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس الذي بدأ فعالياته أمس الثلاثاء، ينظم اليوم الأربعاء، ندوة حول دور المملكة في تثبيت ودعم الاستقرار الإقليمي، بالإضافة إلى ورشة عمل عن رؤية المملكة 2030.