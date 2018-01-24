كلب يقتل صاحبه في رحلة صيد

موسكو(صدى):

تسبب كلب في وفاة صاحبه الروسي ، عقب اطلاقه النار عليه أثناء خروجهما للصيد في منطقة ساراتوف الروسية .

وكان سيرغي تيريخوف (53 عاماً) سمح لكلبيه الاثنين بالخروج معه للقيام برحلة صيد في منطقة ساراتوف الروسية، وفي أثناء الرحلة فاجأه أحدهما بالقفز عليه والضغط على زناد بندقية الصيد التي كان يحملها، فإذ بالرصاصة تصيب تيريخوف في البطن وتُسقطه على الأرض.

وقد قام سكان المنطقة بنقل تيريخوف على الفور إلى المستشفى، إلا أن الأطباء لم يتمكنوا من إنقاذه، حيث إن الجرح كان نافذاً.