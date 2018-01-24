قرقاش: القضاء على الإرهاب يعتمد على محاربة التشدد

أبو ظبي(صدى):

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، اليوم الأربعاء، أنه يجب القضاء على التشدد في البداية حتى يتم ربح الحرب ضد الإرهاب.

وقال ” قرقاش ” خلال خلال ندوة على خلفية فعاليات منتدى دافوس 2018، ” علينا أن نغير.. بالطبع سنربح الحرب ضد الإرهاب ولكن علينا أن نربح الحرب ضد التشدد “.

يُذكر أن المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس الذي بدأ فعالياته أمس الثلاثاء، ينظم اليوم الأربعاء، ندوة حول دور المملكة في تثبيت ودعم الاستقرار الإقليمي، بالإضافة إلى ورشة عمل عن رؤية المملكة 2030.