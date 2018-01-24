بالفيديو.. فتاة تستولي على ممتلكات والدتها لاقترب موعد زفافها
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى ” فيسبوك ” مقطع فيديو يسخر مما تفعله الفتاة عند اقتراب موعد زفافها.
نشرت فتاة تدعى ” ريم شريدح ” مقطع الفيديو الطريف على صفحتها عبر الموقع، وتلعب خلاله دور فتاة اقترب موعد زواجها وتحاول الاستحواذ على ممتلكات والدتها لوضعها في أشيائها التي ستنقل معها لمنزلها الجديد، وكلما وافقت الأم على شيء طلبت غيره حتى أمسكت بها الأم تتسلل بصندوق به أشياء في محاولة للحصول عليها دون علم والدتها في مشهد طريف.
لما أقرب أتجوز واطلب من ماما مساهمه 😂✋مناسب للباقه جداا ✋😂😂#البطانية_٨_كيلو_و_دبل_فيس 😂😂💔💔#باخد_جهازي_من_بيتنا 💔😅Youtube : https://youtu.be/ZMJcBwZ-SCsFb : Reem Sheridah
Posted by Reem Sherida7 – ريم شريدح on Monday, January 22, 2018
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 26053 ] نشر منذ 1 ساعة
نذاله😂😂😂😂😂😂😂