بالفيديو.. فتاة تستولي على ممتلكات والدتها لاقترب موعد زفافها

متابعات(صدى):

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى ” فيسبوك ” مقطع فيديو يسخر مما تفعله الفتاة عند اقتراب موعد زفافها.

نشرت فتاة تدعى ” ريم شريدح ” مقطع الفيديو الطريف على صفحتها عبر الموقع، وتلعب خلاله دور فتاة اقترب موعد زواجها وتحاول الاستحواذ على ممتلكات والدتها لوضعها في أشيائها التي ستنقل معها لمنزلها الجديد، وكلما وافقت الأم على شيء طلبت غيره حتى أمسكت بها الأم تتسلل بصندوق به أشياء في محاولة للحصول عليها دون علم والدتها في مشهد طريف.