فرع وزارة العمل بمكة يستأنف مرحلته الثانية من ” مبادرة العمل الحر “

نايف السالم(صدى):

استأنف فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة اليوم مرحلته الثانية من ” مبادرة العمل الحر ” ، وذلك بعقد ورش عمل بفروع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في كل من جدة ومكة المكرمة والطائف والقنفذة .

وتهدف الورشة إلى التعريف ببرنامج العمل الحر وتثقيف رواد المؤسسة من طلاب ومنسوبين بوثيقة العمل الحر وفوائدها ولتعريفهم بتفاصيل وشروط ومميزات هذه المبادرة التي تفتح مجالات جديدة للكوادر الوطنية من خلال 77 مهنة من ممارسي العمل الحر إضافة إلى التعريف بمفهوم العمل الحر ومجالاته ودور الوزارة في دعمها من خلال هذه المبادرة.

ويهدف البرنامج لإفادة الشباب السعودي من برنامج دعم العمل الحر الذي يتيح لهم الاشتراك اختياريًا بنظام مؤسسة التأمينات على أن يقوم الصندوق بتحمل الاشتراكات التأمينية نيابة عن السعوديين في العمل الحر لمدة معينة وأن هذه المبادرة تغطي 78 مهنة قابلة للزيادة.

ويسمح الانضمام لبرنامج المبادرة للمواطن الحصول على رخصة مزاولة عمله الحر بالإضافة إلى دعم مالي عن طريق دفع نسبة من قيمة الاشتراك الاختياري في التأمينات.

يذكر أن أهمية هذه المبادرة تأتي في رفع مستوى الاقتصاد السعودي بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 إلى جانب خفض نسبة البطالة في المجتمع، وتحسين بيئة العمل الحر وتطويرها من خلال استقطاب الراغبين في مزاولة الأعمال الحرة والباحثين عن العمل.