وزير يمني: مشروع تأهيل الطرق يقلل من تكلفة نقل البضائع

فهمي محمد(صدى):

أكد وزير الأشغال العامة والطرق اليمني الدكتور معين عبدالملك سعيد، اليوم الأربعاء، أن ميناء عدن هو الميناء الرئيسي في اليمن حاليًا.

وأوضح ” عبدالملك ” خلال المؤتمر الصحفي لمركز إسناد العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن، أن الميناء سيكون له دور كبير في نقل البضائع بعد تأهيل الطريق.

وأشار إلى أن مشروع تأهيل الطرق وتطوير بنيتها التحتية يهدف إلى تقليل تكلفة نقل البضائع، كما يشمل صيانة جميع الجسور على الطريق.

وكان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد آل الجابر، أعلن منذ قليل إعادة تأهيل طريق يربط بين وسط اليمن وعدن؛ لتسهيل نقل المساعدات الإنسانية إلى الأراضي اليمنية، بتكلفة 5 ملايين دولار.

يُذكر أنه يعقد الآن مؤتمر صحفي لمركز إسناد العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن، حول توقيع منحة إعادة تأهيل الطرق وتطوير بنيتها التحتية في اليمن؛ ما يسهم في تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى الأراضي اليمنية.