دي بروين: كان علينا الفوز على بريستول سيتي بفارق 4 أهداف

ماجد محمد(صدى):

قال لاعب مانشستر سيتي، كيفين دي بروين، إن اللعبين سعداء جدًا؛ وذلك بعد الفوز على بريستول سيتي في إياب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وأضاف ” بروين ” : ” “ نحن سعداء جداً، لعبنا مباراة جيدة جداً، لم نمنحهم فرص، في النهاية نحن نستحق اللعب في ويمبلي ” ، مؤكدًا أنه كان عليهم تحقيق فوز بفارق ثلاثة أو أربعة اهداف.

وأشار إلى أن بريستول سيتي كان لهم فرصتين من كرات طويلة، مضيفًا: ” كان من المُحزن أن يسجلوا هدفين.. قدمنا مباراة جيدة جداً ولم نسمح لهم بصناعة الفرق “.