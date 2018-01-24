آل الجابر: إعادة تأهيل طريق يربط بين وسط اليمن وعدن

فهمي محمد(صدى):

أعلن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد آل الجابر، اليوم الأربعاء، إعادة تأهيل طريق يربط بين وسط اليمن وعدن؛ لتسهيل نقل المساعدات الإنسانية إلى الأراضي اليمنية، بتكلفة 5 ملايين دولار.

وأوضح ” آل الجابر ” خلال المؤتمر الصحفي لمركز إسناد العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن، أنه سيتم البدء في تنفيذ المشروع خلال الأسابيع القليلة القادمة، لافتًا إلى أن المملكة تسعى إلى إيصال المساعدات الإنسانية إلى كافة المناطق اليمنية بشكل آمن.

وأكد أن هذه المبادرة ستخلق 15000 فرصة وظيفية جديدة لأبناء الشعب اليمني الشقيق، كما ستساعد في الربط بين شمال اليمن وجنوبها ويسر إيصال المساعدات الإنسانية.

يُذكر أنه يعقد الآن مؤتمر صحفي لمركز إسناد العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن، حول توقيع منحة إعادة تأهيل الطرق وتطوير بنيتها التحتية في اليمن؛ ما يسهم في تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى الأراضي اليمنية.