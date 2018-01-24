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الأرسنال يعرض 50 مليون جنيه استرليني لضم أوباميانج

الأرسنال يعرض 50 مليون جنيه استرليني لضم أوباميانج
نواف السالم(صدى):

تواصل إدارة الأرسنال السعي وراء نادي دورتموند الألماني؛ للحصول على موافقته من أجل الاستغناء عن لاعبه إيمريك أوباميانغ.

وكشفت مصادر عن رفع الأرسنال لعرضها لضم ” أوباميانغ “، حيث وصل إلى 50.9 مليون استرليني، والمهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو، بعد أن كان 44 مليون جنيه استرليني .

وكان النادي الألماني طالب بـ 60 مليون من اجل اتمام صفقة أوباميانج، وينتظر الارسنال الان رد النادي؛ لاتمام الصفق وتعويض غياب سانشيز الذي انتقل مؤخرًا إلى مانشستر يونايتد.


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