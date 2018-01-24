الأرسنال يعرض 50 مليون جنيه استرليني لضم أوباميانج
تواصل إدارة الأرسنال السعي وراء نادي دورتموند الألماني؛ للحصول على موافقته من أجل الاستغناء عن لاعبه إيمريك أوباميانغ.
وكشفت مصادر عن رفع الأرسنال لعرضها لضم ” أوباميانغ “، حيث وصل إلى 50.9 مليون استرليني، والمهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو، بعد أن كان 44 مليون جنيه استرليني .
وكان النادي الألماني طالب بـ 60 مليون من اجل اتمام صفقة أوباميانج، وينتظر الارسنال الان رد النادي؛ لاتمام الصفق وتعويض غياب سانشيز الذي انتقل مؤخرًا إلى مانشستر يونايتد.
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