الأرسنال يعرض 50 مليون جنيه استرليني لضم أوباميانج

نواف السالم(صدى):

تواصل إدارة الأرسنال السعي وراء نادي دورتموند الألماني؛ للحصول على موافقته من أجل الاستغناء عن لاعبه إيمريك أوباميانغ.

وكشفت مصادر عن رفع الأرسنال لعرضها لضم ” أوباميانغ “، حيث وصل إلى 50.9 مليون استرليني، والمهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو، بعد أن كان 44 مليون جنيه استرليني .

وكان النادي الألماني طالب بـ 60 مليون من اجل اتمام صفقة أوباميانج، وينتظر الارسنال الان رد النادي؛ لاتمام الصفق وتعويض غياب سانشيز الذي انتقل مؤخرًا إلى مانشستر يونايتد.