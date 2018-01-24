” الثقفي ” : ” نداء الإسلام ” ماضية في رسالتها وإيقاف برامجها إشاعة

سعيد العجل(صدى):

تخصص إذاعة نداء الإسلام بمكة المكرمة حلقة برنامجها الشهير ” الجسد الواحد ” الذي يبث بعد موجز التاسعة من مساء اليوم الأربعاء الرابع والعشرين من جمادى الأولى للعام الجاري 1439هـ، عن مشروع ” إعادة تأهيل الطرق وتطوير بنيتها التحتية في اليمن ” التي تم توقيعها ظهر اليوم بالعاصمة الرياض والتي تعد أول عقود الخطة الشاملة للعمليات الإنسانية في اليمن.

ويستضيف البرنامج خلال ساعة كاملة مباشرة معالي وزير الأشغال والطرق بجمهورية اليمن الدكتور معين عبدالملك وعددا من الخبراء والمختصين والمهتمين بالشأن اليمني؛ لمناقشة الجهود الكبيرة والمتواصلة التي تقدمها المملكة مع أشقائها بدول التحالف للأشقاء بدولة اليمن والتي يأتي من بينها توقيع هذا المشروع، كما يقدم الحلقة الإعلامي سعود الذيابي ويعدها الأستاذ عوض البكاري، ويشارك في تجهيز الضيوف وتقديم رسالة مباشرة عن المناسبة مراسل الإذاعة بمنطقة الرياض الأستاذ عبدالله بن يتيم العنزي.

وأوضح المدير العام لإذاعة نداء الإسلام المكلف الأستاذ علي بن سعد الثقفي أن برنامج ” الجسد الواحد ” من البرامج الإذاعية المباشرة والتي تسلط الضوء على أبرز الفعاليات والمناسبات والمؤتمرات التي تهم المسلمين في مختلف دول العالم، كما تستعرض في حلقاتها الجهود الكبيرة والمتواصلة التي تقدمه المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ لخدمة الإسلام والمسلمين في مختلف دول العالم.

وأشار ” الثقفي ” إلى أن هذا البرنامج وغيره من برامج الإذاعة تحظى بدعم ومتابعة من سعادة الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون الأستاذ داود الشريان ومساندة من مساعد الرئيس لشؤون الإذاعات المكلف الأستاذ عبدالعزيز بن إبراهيم الزاحم اللذين يوليان برامج الإذاعة مزيدا من العناية والرعاية والاهتمام، سائلاً الله ــ تعالى ــ للجميع التوفيق والسداد والإعانة لخدمة الدين ثم الوطن، كما سأل الله أن يديم على اليمن نعمة الأمن والأمان وأن يخذل الحوثيين ومن ناصرهم.

ونفى ” الثقفي ” في ختام ــ تصريحه ــ ما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي من إيقاف برامج إذاعة نداء الإسلام ولا سيما المباشرة منها، مؤكداً أن ذلك مناف للواقع وأن الإذاعة ماضية في أداء رسالتها الإسلامية المباركة على مدار أربع وعشرين ساعة بدعم ومساندة من سعادة الرئيس التنفيذي للهيئة ومساعده لشؤون الإذاعات.. داعياً في الوقت ذاته الجميع إلى توخي المصداقية والحقيقة في نشر أية أخبار سواء عن الإذاعة أو غيرها.

الجدير بالذكر أن برنامج ” الجسد الواحد ” يحظى بجماهيرية كبيرة حيث يبلغ عدد متابعيه أكثر من ثمانية ملايين حول العالم ، حيث يقدم رسالة إعلامية مباشرة عن جهود المملكة وقيادتها لخدمة العمل الإسلامي بمختلف مجالاته، كما يعكس الصورة الحقيقة للدعم الكبير التي تقدمه المملكة للمسلمين بالعالم عبر استضافة شخصيات ذات ثقل واعتبار المستوى من مختلف دول العالم.

