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وفاة إعلامية مغربية بعد يومين من عقد قرانها.. والتفاصيل مجهولة

وفاة إعلامية مغربية بعد يومين من عقد قرانها.. والتفاصيل مجهولة
مليكة فؤاد(صدى):

لقت الإعلامية المغربية هاجر العدواني، حتفها بعد يومين من عقد قرانها، إثر تعرضها لحادثة تسمم برفقة زوجها وصديقهما.

وقررت النيابة العامة بالمغرب الاستماع لزوج الإعلامية الراحلة وصديقهما اللذين تعرضا للتسمم بصحبتها بعد تحسن حالتهما؛ لبحث ملابسات الحادث التي ما زالت مجهولة حتى الآن.


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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2684 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يرحمها يعني فيه ناس كمان تسننت يعني وفاتها قضاء و قدر و غير مدبرة و الله اعلم

[ عدد التعليقات: 2684 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يرحمها يعني فيه ناس كمان تسممت يعني وفاتها قضاء و قدر و غير مدبرة و الله اعلم

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