وفاة إعلامية مغربية بعد يومين من عقد قرانها.. والتفاصيل مجهولة
لقت الإعلامية المغربية هاجر العدواني، حتفها بعد يومين من عقد قرانها، إثر تعرضها لحادثة تسمم برفقة زوجها وصديقهما.
وقررت النيابة العامة بالمغرب الاستماع لزوج الإعلامية الراحلة وصديقهما اللذين تعرضا للتسمم بصحبتها بعد تحسن حالتهما؛ لبحث ملابسات الحادث التي ما زالت مجهولة حتى الآن.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 26053 ] نشر منذ 3 ساعات
لحووووووووووووووول
مغربيه بعد😭😭😭😭😭😭😭😭😭
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 2684 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يرحمها يعني فيه ناس كمان تسننت يعني وفاتها قضاء و قدر و غير مدبرة و الله اعلم
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 2684 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يرحمها يعني فيه ناس كمان تسممت يعني وفاتها قضاء و قدر و غير مدبرة و الله اعلم
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 26053 ] نشر منذ 2 ساعتين
مغربية ياأخت نجاة
مغربية😭😭😭😭😭😭😭
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15962 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يغفر لها
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 26053 ] نشر منذ 1 ساعة
آمين الله يسمع منك
والله شي يعور القلب💔😭😭😭😭