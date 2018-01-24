أحذري اصطحاب طفلك إلى حوض الاستحمام في هذا السن

متابعات(صدى):

قالت خبيرة في العلاقات الاجتماعية، ربما تعتقدين أن خلع ملابسك أمام طفلك الصغير أمرًا عاديًا وطبيعيًا، لأنك والدته وهو ما زال لا يدرك الاختلافات الجسدية بينك وبينه، حيث تصطحبين طفلك إلي حوض الاستحمام معكِ أو في أثناء تغيير الملابس في الغرفة، دون أن تلاحظي أن طفلك الصغير بدأ يكبر ويدرك ويتساءل عن الأعضاء التناسلية لكلٍ منكما.

ولكن، إلى أي سن يمكن لطفلك أن يراكِ عارية دون أن يؤثر ذلك على صحته النفسية؟

في مرحلة الرضاعة وحتى عمر عامين أو أقل يمكن لطفلك أن يراكِ في أثناء تغيير الملابس أو الذهاب للاستحمام واللهو بالماء معًا، في عمر شهور طفلك ما زال لا يدرك الاختلافات الجنسية والجسدية لكلٍ منكما، كلما كبر طفلك وأصبح واعيًا وبدأ يشير ويدقق النظر، فهنا عليكِ التفكير بعدم خلع ملابسك أمامه أو الذهاب لحوض الاستحمام معًا.

بعض الخبراء في التربية يقولون إن العمر المناسب لذلك هو عامان، ويربطون ذلك بعمر فطام الطفل من الرضاعة الطبيعية، حيث يرى طفلك صدرك خلال الرضاعة، ولا يمكنكِ حجب الأمر عنه.

ويرى البعض الآخر أنها في عمر الثالثة أو الرابعة، إذ يبدأ الصغير في السؤال عن أعضائه الجنسية، وقد يحكي أو ينقل بعض ما يراه أمام الآخرين.

ويختلف الأمر حسب إدراك الطفل ووعيه ومعرفته بأجزاء الجسم ومدلولاتها، وكذلك تعويدًا له على فكرة الحياء من الصغر، وتجنبًا لأي يحكي ما يراه دون قصد، لذلك يعتبر السن المناسب هو منتصف السنة الثالثة، وربما قبل ذلك بقليل بمجرد تمام الثانية إن لاحظتِ عليه وعيًا وإدراكًا مبكرًا.

أما فيما قبل عامين من عمر الطفل، فرؤيته لكِ عارية لا تؤثر عليه أبدًا، إذ لا يدرك الطفل بالضبط فكرة التفكير الجنسي، ولم يكتشف جسمه بعد بل إنه لا يتذكر ما يراه ولا يستطيع الربط والتذكر.