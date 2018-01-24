” نورة شعبان ” : طالبت أنا وزميلاتي بإلغاء المادة 107 من اللائحة التنفيذية

عادل الحربي (صدى):

صرحت عضوة ” الشورى ” نورة الشعبان، بأنها طالبت بإلغاء المادة 107 من اللائحة التنفيذية بنظام المجالس البلدية، والتي تُلزم بفصل الرجال عن النساء في قاعات مختلفة عبر دائرة تلفزيونية.

وقالت عضوة ” الشورى ” اليوم الأربعاء، في تغريدة لها على ” تويتر ” : ” طالبت أنا و3 من زميلاتي العضوات بإلغاء المادة 107، ولاقت التوصية 64 صوتًا من أصل 76 صوتًا ” ، وجاء هذا ردًا على هاشتاق ” الشورى يرفض اختلاط البلديات ” .

يُذكر أن بعض عضوات ” الشورى ” قد طالبن بدمج عضوات المجلس مع الأعضاء في قاعة واحدة، أسوة بمجلس الشورى، الذي يجتمع فيه الأعضاء والعضوات تحت القبة وعلى طاولة واحدة، واصفين إياها بـ ” أنها سابقة لا توجد في أيّ لائحة تنفيذية، يُعمل فيها بالمملكة ” .