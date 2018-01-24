بالفيديو.. إنشاء سكة حديدية جديدة في 9 ساعات

بكين(صدى):

شهدت مقاطعة فوجيان جنوبي الصين، معجزة صينية حيث تمكن 1500 عامل من إنشاء سكة حديدية جديدة لمحطة قطار بالمقاطعة، في 9 ساعات عمل متواصلة باستخدام 7 قطارات و23 حفارة.

حيث قسم العمال إلى 7 وحدات، كل منها مخصصة للعمل على مهمة محددة، في نفس الوقت، للسكة الحديد التي امتدت 246 كيلومترا، وسيكون ذلك الخط الرابط بين جنوب شرق الصين ووسط البلاد.

وستجري القطارات بسرعة 200 كم في الساعة على السكة الجديدة.