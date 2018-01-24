بالفيديو.. إنشاء سكة حديدية جديدة في 9 ساعات
شهدت مقاطعة فوجيان جنوبي الصين، معجزة صينية حيث تمكن 1500 عامل من إنشاء سكة حديدية جديدة لمحطة قطار بالمقاطعة، في 9 ساعات عمل متواصلة باستخدام 7 قطارات و23 حفارة.
حيث قسم العمال إلى 7 وحدات، كل منها مخصصة للعمل على مهمة محددة، في نفس الوقت، للسكة الحديد التي امتدت 246 كيلومترا، وسيكون ذلك الخط الرابط بين جنوب شرق الصين ووسط البلاد.
وستجري القطارات بسرعة 200 كم في الساعة على السكة الجديدة.
الهمس الجميل[ عدد التعليقات: 2119 ] نشر منذ 2 ساعتين
ترى قالوا 9 ساعات مو 7 ثواني هههههههههههه
محمد[ عدد التعليقات: 2304 ] نشر منذ 1 ساعة
لا قالو الشغل امانة وضمير المسئول ومراقبة المال العام راح نشوف الشغل هذا بالسعودية
فعلا الصين بلد العجائب وليست الهند 9 ساعات فقط لاانهاء خطوط الحديد بمسافة 246 عمل جبار
فهد بن عبدالرحمن[ عدد التعليقات: 307 ] نشر منذ 1 ساعة
تكفون جيبوهم ينفذون لنا المشاريع المتعثرة من سنوات ؟!