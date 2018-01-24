نائب أمير مكة يطلع على إنجازات فرع وزارة العمل بالمنطقة

نايف السالم(صدى):

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، على إنجازات ومبادرات فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة .

واستمع الأمير عبدالله بن بندر خلال استقباله ، بمقر الإمارة في جدة ، مستشار وزير العمل والتنمية الاجتماعية المشرف العام على فرع الوزارة بالمنطقة الدكتور محمد القحطاني ، إلى شرحٍ عن مبادرات الفرع الخمس لملتقى مكة الثقافي في نسخته الثانية تحت شعار ” كيف نكون قدوة ؟” ، كذلك مبادرة ” سوق عمل واعي ” التي أطلقها فرع الوزارة مؤخراً ، وتستهدف توزيع 1000 جهاز لوحي ذكي على مسؤولي المنطقة مزود بآليات وإرشادات لتعزيز مستوى الوعي بالحقوق والتعريف بالواجبات المتعلقة بسوق العمل .

كما اطلع سموه على مبادرة ” أنا في قمة الهرم والموجهة للأيتام وتهدف إلى تأهيلهم وتمكينهم في مناحي الحياة المختلفة عبر إقامة دورات تدريبية تهيئ الأيتام للقيادة وتسهم في اندماجهم بشكل طبيعي في المجتمع وتعزيز ثقتهم للالتحاق بسوق العمل وتنشئة قيادات قدوة في المجتمع.