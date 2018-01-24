بسبب الزواج.. مصري يشنق نفسه

القاهرة(صدى):

أقدم شاب مصري على الانتحار، عن طريق شنق نفسه؛ بعدما تقدم لخطبة 7 فتيات ولكنهم قابلوه بالرفض.

وأفاد قسم شرطة منطقة المرج بالقاهرة، بأنه تلقى بلاغاً من الأهالي عن شخص قام بشنق نفسه في غرفته الخاصة، بسبب دخوله في حالة اكتئاب حادة إثر رفضه من قبل 7 فتيات تقدم لخطبتهن.