بسبب الزواج.. مصري يشنق نفسه
أقدم شاب مصري على الانتحار، عن طريق شنق نفسه؛ بعدما تقدم لخطبة 7 فتيات ولكنهم قابلوه بالرفض.
وأفاد قسم شرطة منطقة المرج بالقاهرة، بأنه تلقى بلاغاً من الأهالي عن شخص قام بشنق نفسه في غرفته الخاصة، بسبب دخوله في حالة اكتئاب حادة إثر رفضه من قبل 7 فتيات تقدم لخطبتهن.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 26053 ] نشر منذ 3 ساعات
ماقصر
أختصر ع نفسه الموضوع🤗🤗🤗
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15962 ] نشر منذ 2 ساعتين
😐
نصيب طيب الله لايبلانا !
💄ام محمد👍🏻💄[ عدد التعليقات: 6478 ] نشر منذ 2 ساعتين
فكة منه
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 26053 ] نشر منذ 12 دقيقة
لو طلع تأشيرة وجاء يشتغل عندنا
كان عنده ثلاثه ولاأربعة أولاد الحين
وقاعد يطالب بحقوق زوج مواطنه
لكن يله
النصيب🙂