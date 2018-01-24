بعد انتقال سانشز لليونايتد.. ” غيغز ” : مورينيو في موقف صعب

نواف السالم(صدى):

أشاد نجم مانشستر يونايتد، ومدرب المنتخب الويلزي، راين غيغز، بصفقة انتقال لاعب الأرسنال إليكسيس سانشيز إلى اليونايتد.

وقال ” غيغز ” ، إن انتقال لاعب الارسنال إلى قلعة الشياطين الحمر، من شأنه أن يرفع مستوى أداء اللاعبين الأخرين في الفريق.

وأضاف نجم اليونايتد، أنه على جوزيه مورينيو اتخاذ قرارات صعبة الفترة القادمة، قائلًا: ” على أي حال، يمكن لسانشيز أن يلعب على الجهة اليمنى كما فعل في برشلونة، وبالتالي نظراً لتألق مارسيال فانه سانشيز قد يشغل مركزاً آخر “.

وانتقل سانشيز في صفقة تبادلية، الاثنين الماضي، إلى اليونايتد، ورحل الأرميني هنريك ميختاريان إلى أرسنال.