” ثقافة وفنون الباحة ” تنظم مهرجان فني ثقافي غنائي بالمخواة

احمد الزهراني (صدى):

تنظم جمعية الثقافة والفنون بالباحة بالشراكة مع لجنة الثقافة والفنون بالقرى مهرجان اليوم الواحد مساء الثلاثاء ١٣-٥ بمحافظة المخواة.

وأوضح علي بن خميس البيضاني مدير جمعية الثقافة والفنون بالباحة أن مهرجان الثقافة والفنون ياتي مشاركة من الجمعية بمهرجان الربيع بالقطاع التهامي وسيقدم عدد من الفقرات الفنية بالمهرجان.

وأشار البيضاني أن المهرجان يحتوي على فلكلور شعبي وقصائد شعرية ووصلات غنائية لعدد من الفنانين بمنطقة الباحة.

ووجه البيضاني الدعوة لكافة الجمهور والمثقفين والاعلاميين بحضور المهرجان والاستمتاع والذي سيكون بالساحة الشعبية الجديدة بمحافظة المخواة.