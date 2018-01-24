الاقتصاد القطري ينهار.. و ” تميم ” يزعم الصمود والترصد لعملته

طلال الضوي(صدى):

أكدت صحيفة ” وول ستريت ” ، اليوم الأربعاء، أن الأزمة القطرية التي يمر بها النظام القطري تعتبر نتيجة للعناد والتضحية بالجيران لصالح دعم وتمويل الجماعات الإرهابية واحتضان رموزها.

وأوضحت الصحيفة أن نظام تميم يتحايل لإخفاء فشله الاقتصادي باتهام دول المقاطعة العربية في الانهيار والترصد للعملة القطرية لخفض قيمتها، حيث يستجدي الهيئات العالمية لتبني اتهاماته لدول المقاطعة.

وأشارت إلى أن الطروف التي يمر بها نظام تميم حاليًا تكشف زيف تصريحات مسئوليه حول قدرة قطر على الصمود اقتصاديًا جراء المقاطعة العربية.

كما لفتت إلى أن خطابات تميم التي أرسها المصرف المركزي القطري تزعم استهداف العلاقات القطرية الاقتصادية بدول الغرب حتى تضطر الأخيرة لسحب تمويلها من بنوك قطر وخفض السيولة لديها.