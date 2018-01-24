طفل ينقذ أسرته من سطو مسلح بخطة محكمة

لندن(صدى):

انقذ طفل بريطاني، يبلغ من العمر 11 عاما، عائلته من سطة مسلح على منزلهم ، عقب تمكنه من الهرب وطلبه للمساعدة.

وكانت عصابة ملثمة هاجمت منزل عائلة في شرق لندن، ولكن الصبي تمكن من الاختباء أسفل طاولة الطعام حتى سنحت له الفرصة للفرار للخارج؛ ليتزامن ذلك مع حضور والده الذي كان يتسوق للأسرة واستطاع إخباره بما يحدث وإنقاذ العائلة بعد طلب المساعدة.

حاصرت العصابة الأم والابن الأكبر بالداخل وفروا بعد سرقتهم 800 جنيه إسترليني، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، فضلا عن مفاتيح لسيارة رينج روفر، فيما توافد الجيران لمساعدة الأسرة. ومازالت الشرطة تبحث عن الجناة.