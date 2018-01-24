غضب شعبي في قطر بسبب حفل باريس هيلتون

طلال الضوي(صدى):

قابل الشعب القطري، نبأ إحياء الفنانة الأمريكية باريس هيلتون حفلًا راقصًا بفندق موندريان بالعاصمة الدوحة، الجمعة المقبلة، بالرفض الشديد.

وأثار هذا النبأ غضب شعبي عارم؛ نظرًا للسمعة السيئة التي تحيط بـ ” هيلتون ” وسلوكها الخالع بالإضافة إلى أفلامها الإباحية وإدمانها الكوكايين، وأخيرًا إقامة الحفل في يوم مقدس عند المسلمين وهو يوم الجمعة.