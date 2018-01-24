” ستريب ” توقف دعمها لمدفوعات بتكوين..وتؤكد: تذبذبها قلل قيمتها

عادل الحربي(صدى):

أوقفت شركة المدفوعات ” ستريب ” دعمها للمدفوعات التي تتم باستخدام العملة الرقمية ” بتكوين ” ، مؤكدًا أن عدد قليل من التجار على الانترنت يقبلون هذه العملة.

وأوضحت الشركة أن مستخدمي ” بتكوين ” الآن يعتقدون بشكل كبير أن العملة الرقمية أحد الأصول المتداولة وليست أداة لإتمام المدفوعات، لافته إلى أن ارتفاع رسوم المعاملات وطول مدة معالجتها نتيجة التقلبات الحادة في الأسعار قللا من جاذبيتها.

كما أعربت ” ستريب ” عن آمالها في أن تصبح ” بتكوين ” وسيلة دفع عبر الانترنت بالأماكهن التي لا تنتشر بها بطاقات الائتمان أو ترتفع بها رسوم هذه الادوات.

يُذكر أن شركة المدفوعات ” ستريب ” تساعد أكثر من 100 ألف كيان لإجراء المعاملات المالية عبر شبكة الانترنت، وتعتبر أول شؤكة مدفوعات رئيسية تدعم تعاملات ” بتكوين ” منذ عام 2014.