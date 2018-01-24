الاتحاد الآسيوي يقترب من البت في طلب المملكة والإمارات

ماجد محمد(صدى):

اقترب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم من إعلان قراره النهائي بشأن الطلب الذي قدمه الاتحاد السعودي بجانب نظيره الإماراتي لنقل مباريات أنديتهما أمام الأندية القطرية إلى أرض محايدة خارج قطر.

وقال مصدر بـ ” الآسيوي ” أن الجميع يعلم حساسية الأمر، مضيفًا أن الاتحاد يحرص على أن يكون حيادياً بشكل تام؛ وذلك عبر التعاقد مع شركة أوروبية متخصصة معتمدة دولياً بتقييم المخاطر الأمنية وهي شركة ” كنترول ريكيس ” .

وأشار ” المصدر ” أن الاتحادين السعودي والإماراتي هما من قدما شركة ” ريكيس ” ، وذلك ضمانًا للحياد واتخاذ القرار بشكل قانوني متكامل.