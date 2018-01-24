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سهو سائق يتسبب في انقلاب شاحنة زيت طعام بجدة

سهو سائق يتسبب في انقلاب شاحنة زيت طعام بجدة
نايف السالم(صدى):

انقلبت، اليوم الأربعاء، شاحنة تحمل زيت طعام، إثر انحرافها عن مسار الطريق بجدة.

وقال الحساب الرسمي للمركز الوطني للعمليات الامنية بوزارة الداخلية، عبر تويتر : ” سهو السائق يتسبب بإنحراف شاحنة حمولتها(زيت طعام) وانقلابها خارج مسارات الطريق بـجدة -جسر القطان “.

وأوضح المركز أن انقلاب لاشاحنة، نتج عنه إصابة قائدها وتناثر جزء من حمولتها، مؤكدًا على مباشرة الجهات المختصة للحادث.


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