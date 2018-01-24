سهو سائق يتسبب في انقلاب شاحنة زيت طعام بجدة
انقلبت، اليوم الأربعاء، شاحنة تحمل زيت طعام، إثر انحرافها عن مسار الطريق بجدة.
وقال الحساب الرسمي للمركز الوطني للعمليات الامنية بوزارة الداخلية، عبر تويتر : ” سهو السائق يتسبب بإنحراف شاحنة حمولتها(زيت طعام) وانقلابها خارج مسارات الطريق بـجدة -جسر القطان “.
وأوضح المركز أن انقلاب لاشاحنة، نتج عنه إصابة قائدها وتناثر جزء من حمولتها، مؤكدًا على مباشرة الجهات المختصة للحادث.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 26038 ] نشر منذ 21 دقيقة
الي يقولكم سهو نمت مدري وشو
لاتصدقونه
منشغلين باالجوال🤓