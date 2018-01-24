تطوير تقنية ذكية لحماية الأفيال من الصيادين

واشنطن(صدى):

يعتزم خبراء رقميون، تطوير تقنية ذكية تتيح إرسال إنذار قوري إلى السلطات المسؤولة عن الحيوانات، حينما يقترب أشخاص مشبوهون من الأفيال؛ وذلك لحمايتهم من الصيادين.

يأتي ذلك في إطار شراكة بين كل من شركة ” جوجل ” وحديقة الحيوانات في لندن، حيث ستصبح الأفيال مزودة بكاميرات تعمل تلقائياً وتحفظ ملامح الأفيال الأخرى التي تمر بجانبها.

وبموجب التقنية، فإنه عندما يظهر يظهر صيادون في الكاميرات، فإنها سترسل تنبيها لسلطات حماية البيئة.